Acque Risorgive quattro progetti per 8 milioni 400 mila euro

Acque Risorgive ha presentato quattro progetti per un totale di 8 milioni 400 mila euro. Questi interventi sono stati inviati per ottenere la seconda tranche di finanziamenti previsti dal Piano nazionale di interventi infrastrutturali e strategici nel settore idrico. I progetti riguardano diverse iniziative di miglioramento e sviluppo delle infrastrutture idriche nell’area di competenza. La selezione avverrà in base alle procedure stabilite dal piano nazionale.

Sono 4 i progetti, del valore complessivo di 8 milioni 400 mila euro, che Acque Risorgive ha candidato per la seconda tranche del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e strategici nel settore idrico. Essi riguardano il collettore del Consorzio utenti e acquedotto industriale (Cuai).🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate L’impegno di Hera. Abbattere le emissioni. Ecco quattro progetti da 80 milioni di euroIl Gruppo Hera è tra gli attori principali di Bologna Missione Clima, il percorso del Comune di Bologna verso la neutralità climatica entro il 2030. Guadagna 400 euro in pochi giorni da disoccupata, ma non poteva: perché ora deve restituire 10 mila euro di NaspiHa lavorato solo pochi giorni, guadagnando meno di 400 euro, ma ora dovrà restituire oltre 10.