L’impegno di Hera Abbattere le emissioni Ecco quattro progetti da 80 milioni di euro

Hera investe 80 milioni di euro in quattro progetti per ridurre le emissioni. La società si impegna a portare avanti questa sfida nel quadro di Bologna Missione Clima, che punta a rendere Bologna neutralità climatica entro il 2030. L’azienda ha annunciato di voler fare la sua parte, con azioni concrete e risorse importanti, per contribuire a un futuro più sostenibile.

Il Gruppo Hera è tra gli attori principali di Bologna Missione Clima, il percorso del Comune di Bologna verso la neutralità climatica entro il 2030. Sono quattro i principali progetti con i quali la multiutility concorre alla riduzione delle emissioni. Con oltre 80 milioni di euro di investimenti, questi progetti contribuiranno ad abbattere più di 25.000 tonnellate di anidride carbonica, equivalenti a quelle che assorbirebbero in un anno oltre 250mila alberi. Il progetto di estensione del sistema di teleriscaldamento è in corso nella zona Nord di Bologna e, grazie a un investimento che supera i 40 milioni di euro, realizzerà l’interconnessione di quattro sistemi di teleriscaldamento oggi distinti (Caab-Pilastro, Berti-San Giacomo, Fiera e Navile) per realizzare un’unica rete che amplierà il bacino delle utenze che potrebbero beneficiare del teleriscaldamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

