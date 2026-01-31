Guadagna 400 euro in pochi giorni da disoccupata ma non poteva | perché ora deve restituire 10 mila euro di Naspi

Ha guadagnato appena 400 euro in pochi giorni di lavoro, ma ora si trova a dover restituire più di 10 mila euro di Naspi. La donna, disoccupata, aveva ricevuto l’indennità dall’Inps, ma visto che ha lavorato solo pochi giorni, si ritrova con una richiesta di restituzione. La situazione ha sorpreso molte persone, soprattutto perché si tratta di una somma molto più alta di quanto abbia mai percepito.

Ha lavorato solo pochi giorni, guadagnando meno di 400 euro, ma ora dovrà restituire oltre 10.500 euro di Naspi, l’indennità mensile di disoccupazione erogata dall’Inps per sostenere chi perde involontariamente il lavoro. È quanto stabilito dal Tribunale di Pesaro, come riporta Il Resto del Carlino, in una sentenza. Chi ottiene l’anticipo della disoccupazione per avviare un’attività autonoma non può avviare contratti di lavoro subordinato senza rischiare sanzioni pesantissime. Questo è il motivo della sentenza. Il caso riguarda, infatti, una lavoratrice che aveva ottenuto l’anticipo Naspi per lanciare un’attività autonoma.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Naspi Disoccupata Per 400 euro di contratti deve restituire 10.500 di Naspi Un lavoratore che ha guadagnato meno di 400 euro in pochi giorni dovrà restituire oltre 10. Il caso dell’asilo nido irregolare a Torino: genitori costretti a restituire i bonus Inps ricevuti. C’è chi deve pagare fino a 10 mila euro A Torino, un asilo privato chiamato “Nuovo Mondo” è stato scoperto come struttura non autorizzata come nido, ma solo come scuola dell’infanzia. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Naspi Disoccupata Argomenti discussi: Stage e tirocini: ecco quanto guadagneranno gli studenti siciliani; Gli edicolanti guadagnano 1.000 euro al mese. Una legge per salvarli, ma senza fondi; Con 400 milioni di follower, Ronaldo guadagna ormai più di due milioni di euro per post su Instagram.; Stipendio stage e tirocinio 2026, gli importi per ogni regione. Guadagna 400 euro in pochi giorni da disoccupata, ma non poteva: perché ora deve restituire 10 mila euro di NaspiIl caso a Pesaro. Per il giudice chi ottiene l’anticipo della disoccupazione per avviare un’attività autonoma non può avviare contratti di lavoro subordinato senza rischiare sanzioni pesantissime ... open.online Caregiver, ecco il contentino di Meloni: 400 euro al mese, ma solo per chi guadagna 3mila all’annoI cosiddetti caregiver, le persone che assistono un famigliare disabile o non autosufficiente, in Italia sono circa 7 milioni. Il disegno di legge che ha approvato l’altro ieri il governo prevede ... ilfattoquotidiano.it Dramma lavoro: un sardo su tre guadagna meno di mille euro x.com #Sardegna, salari drammatici: un lavoratore su tre guadagna meno di mille euro - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.