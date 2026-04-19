AGI - Anche quest'anno la maggior parte delle acque di balneazione del Lazio risulta di livello " eccellente ", con un ulteriore miglioramento rispetto allo scorso anno: per la prima volta, infatti, nessuna area è stata classificata come "scarsa". È il quadro che emerge dalla delibera proposta dall'assessore all'Ambiente Elena Palazzo, nella Giunta regionale presieduta da Francesco Rocca. La delibera riporta l'individuazione e la classificazione delle acque destinate alla balneazione sulla base del monitoraggio della stagione 2025. La classificazione del 2026 attesta il 93% delle aree come "eccellenti", cui si aggiunge il 6% di aree "buone". Solo il 3% è risultato "sufficiente", mentre per la prima volta nessuna area è stata classificata come "scarsa".🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mare pulito nel Lazio, Arpa 'salva' la stagione balneare

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