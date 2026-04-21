ACLI Parma al via le celebrazioni per i 75 anni | memoria comunità e impegno condiviso

Venerdì 24 aprile a Parma si terrà l'inizio delle celebrazioni per il 75° anniversario delle ACLI provinciali. La giornata sarà dedicata alla memoria, alla comunità e all'impegno condiviso, con eventi organizzati per commemorare questo traguardo. Le iniziative coinvolgeranno diverse realtà locali e rappresentanti dell’associazione, che si riuniranno per ricordare i momenti salienti e le attività svolte nel corso degli anni.

Sarà una giornata all’insegna della memoria, ma anche della comunità e dell’impegno condiviso, quella di venerdì 24 aprile a Parma, quando le ACLI daranno ufficialmente avvio alle celebrazioni per il 75° anniversario della realtà provinciale.L’appuntamento è fissato per le ore 15 presso la.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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