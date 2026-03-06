Le Acli di Bergamo celebrano il loro ottantesimo anniversario con un programma di eventi dedicati. La ricorrenza segna otto decenni di attività e impegno sul territorio. Le iniziative prevedono incontri, mostre e momenti di confronto aperti alla comunità, per ricordare il ruolo delle associazioni nel corso degli anni. La celebrazione coinvolge diverse realtà locali pronte a condividere questa tappa importante.

La storia delle Acli affonda le proprie radici in quegli straordinari anni che segnarono la rinascita del Paese. Coscritte della Repubblica italiana, le Acli bergamasche impastano il proprio cammino con quello dei territori in cui sono germogliate, ponendosi sempre con spirito di servizio e fedeltà: ai lavoratori, alla democrazia, al Vangelo. Alle porte della primavera l’associazione raccoglie la comunità fatta dai volontari, dai soci e dalle persone che s’appoggiano a lei e che le vogliono bene. Vengono proposti due giorni di celebrazioni e festa, giovedì 19 e venerdì 20 marzo. A partire dalle 17 del giovedì, alla Sala Galmozzi, con Pietro Ichino, giurista e politico, in dialogo con i giovani delle Acli sul tema Mezzo secolo di diritti del lavoro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Bergamo Smart City consegna il contributo al progetto “Legami di carta” delle Acli

Leggi anche: Il programma delle celebrazioni liturgiche

Tutto quello che riguarda Ottant'anni delle Acli di Bergamo il....

Temi più discussi: Ottant’anni delle Acli di Bergamo: il programma delle celebrazioni; C'era una volta Gaza; Cassano Magnago celebra gli 80 anni del voto alle donne: un ciclo di eventi tra memoria e attualità; Quaresimali 2026 ad Arcore: Misteri e incontri tra scienza e Fede.

Ottant’anni delle Acli di Bergamo: il programma delle celebrazioniVengono proposti due giorni di celebrazioni e festa, giovedì 19 e venerdì 20 marzo. A partire dalle 17 del giovedì, alla Sala Galmozzi, con Pietro Ichino, giurista e politico, in dialogo con i giovani ... bergamonews.it

Chiesa delle Grazie, la preghiera delle Acli per le CeneriMercoledì 18 febbraio alle ore 13.30 le Acli di Bergamo hanno organizzato presso la Chiesa delle Grazie in città la preghiera del Mercoledì delle Ceneri che sarà presieduta da mons. Davide Pelucchi, ... ecodibergamo.it

Mercoledì #4marzo (ore 21.00) il Circolo Acli di Mozzo (Bergamo) con il patrocinio del Comune - nell'Auditorium comunale Anna Maria Mozzoni - propone: " #Giustizia Verso il #referendum, per un voto consapevole. - facebook.com facebook