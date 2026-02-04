Oggi ad Arezzo si sono svolte due cerimonie di intitolazione che hanno riunito molte persone. La mattina, il municipio ha dedicato una strada alle vittime di una tragedia, mentre nel pomeriggio un giovane è stato ricordato con un monumento. Le iniziative hanno portato la comunità a riflettere sulla memoria e sull’impegno civile.

Una giornata intensa e carica di significato quella vissuta oggi nel territorio di Arezzo, segnata da due cerimonie di intitolazione che hanno unito memoria, impegno civile e senso di comunità. A Ceciliano si è svolta la cerimonia di intitolazione dell’area verde adiacente la scuola elementare “Pietro Debolini”, che da oggi porta il nome di Parco “Alle Vittime di Femminicidio. A ricordo di Sara Ruschi e Brunetta Ridolfi”. L’iniziativa nasce dall’atto di indirizzo presentato dai consiglieri comunali di Forza Italia Meri Cornacchini e Jacopo Apa, approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale nel 2020, con l’obiettivo di dedicare uno spazio pubblico alla memoria delle vittime di femminicidio. 🔗 Leggi su Lortica.it

Giornata di intitolazioni ad Arezzo: memoria, impegno civile e comunità nel ricordo delle vittime e dei giovani

La Giornata della Memoria 2026 invita scuole e istituzioni a riflettere sulla responsabilità civile, ricordando le vittime dell'Olocausto.

La Giornata della Memoria è un'occasione per ricordare le vittime dell'Olocausto e riflettere sul valore della memoria storica.

