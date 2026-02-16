Nuovo asilo nido dopo quasi sei mesi arrivano i giochi in giardino

A Torre, i lavori per i giochi nel giardino del nuovo asilo nido sono iniziati dopo quasi sei mesi di attesa. La causa è il ritardo nelle consegne e nel montaggio delle strutture, che ora stanno finalmente prendendo forma. I bambini potranno presto divertirsi all’aperto, circondati da scivoli e altalene nuove di zecca.

Sono partiti i lavori per il montaggio dei giochi esterni per i bambini al nuovo asilo nido di Torre. I piccoli che frequentano la struttura di via Musile potranno a utilizzare i nuovi giochi in giardino, dopo cinque mesi e mezzo dall'inizio dell'anno scolastico. L'asilo voluto dall'amministrazione Ciriani ha accumulato diversi ritardi, con l'anno scolastico iniziato il primo settembre con il cantiere ancora attivo e l'inaugurazione avvenuta a fine novembre. Intanto è ferma la vecchia struttura di via Cantore: l'amministrazione aveva promesso l'affidamento e l'apertura dell'asilo a prezzi calmierati in linea con quelli delle strutture pubbliche.🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

