Acea perfezionata l’acquisizione di Aquanexa

Acea ha completato l'acquisto di Aquanexa, una società precedentemente di proprietà di Algebris Investments. L'operazione è stata portata a termine tramite la controllata a.Quantum. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall'azienda. Non sono stati forniti dettagli finanziari sull'accordo o sui termini dell'acquisizione. L'azienda non ha ancora rilasciato commenti o dichiarazioni ufficiali riguardo a questa operazione.

Acea comunica di aver perfezionato, attraverso la controllata a.Quantum, l’ acquisizione di Aquanexa da Algebris Investments. Il valore economico dell’operazione in termini di enterprise value per il 100 per cento dell’azienda, con riferimento al perimetro attuale, è pari a circa 205 milioni di euro. L’ ebitda pro-forma consolidato della società acquisita è stato pari a circa 30 milioni di euro nel 2025. L’attuale perimetro potrebbe allargarsi per effetto delle acquisizioni in corso di perfezionamento, con conseguente incremento delle componenti variabili di prezzo, nei limiti e alle condizioni specificate negli accordi. Così Acea rafforza la sua leadership nel settore idrico.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Acea, perfezionata l’acquisizione di Aquanexa Acea: perfezionata l’acquisizione di Aquanexa primario operatore nei servizi per il settore idrico Notizie correlate Perfezionata l’acquisizione di Acea Energia da parte di PlenitudeFacendo seguito a quanto precedentemente comunicato, Plenitude e ACEA rendono noto il perfezionamento dell’acquisizione da parte di Plenitude del... Plenitude perfeziona l’acquisizione di Acea Energia: operazione da 500 milioni di euro e 1,2 milioni di nuovi clientiFacendo seguito a quanto precedentemente comunicato, Plenitude e ACEA rendono noto il perfezionamento dell’acquisizione da parte di Plenitude del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Acea: perfezionata l’acquisizione di Aquanexa primario operatore nei servizi per il settore idrico; ACEA, perfezionata l’acquisizione di Aquanexa; ACEA - Perfezionata l’acquisizione di Acea Energia da parte di Plenitude; ACEA, perfezionato l'acquisto di Aquanexa da Algebris: operazione da 205 milioni di euro. ACEA, perfezionata l’acquisizione di AquanexaIl valore economico dell’operazione in termini di Enterprise Value per il 100% di Aquanexa è pari a circa 205 milioni di euro ... soldionline.it Acea perfeziona l’acquisizione di Aquanexa per 205 milioni, attraverso la controllata a.QuantumCon questa operazione la multiutility romana conta di rafforzare le proprie competenze nel settore idrico, attraverso una gestione tecnologica e smart ... msn.com Il 23 aprile dalle ore 8.30 e fino alle 21.30 ACEA ha comunicato una sospensione del flusso idrico per lavori di manutenzione in Via Bartolomeo Cavaceppi ed in Viale Hugo Pratt. Per maggiori informazioni: https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-s facebook Nasce Fondazione Acea. Con l’obiettivo di generare valore sociale e culturale, la Fondazione promuove iniziative rivolte ai giovani e dedicate allo sport, al volontariato d’impresa e alla solidarietà. Al centro della sua missione, la tutela e valorizzazione del patr x.com