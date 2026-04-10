Plenitude perfeziona l’acquisizione di Acea Energia | operazione da 500 milioni di euro e 1,2 milioni di nuovi clienti

Plenitude ha completato l’acquisizione di Acea Energia, operazione del valore di 500 milioni di euro. Con questa operazione, la società ha assunto il controllo totale di Acea Energia, che conta circa 1,2 milioni di clienti. La notizia segue le comunicazioni precedenti e conferma la conclusione della transazione tra le due aziende.

Facendo seguito a quanto precedentemente comunicato, Plenitude e ACEA rendono noto il perfezionamento dell’acquisizione da parte di Plenitude del 100% del capitale sociale di Acea Energia S.p.A. e del 50% del capitale sociale di Umbria Energy S.p.A. Con questa operazione, approvata dalle autorità competenti, Plenitude acquisisce circa 1,2 milioni di clienti. Sono esclusi dal perimetro della transazione i clienti elettrici vulnerabili, la cui gestione resta nell’ambito del Gruppo Acea. Il corrispettivo versato, pari a circa 500 milioni di euro, tiene conto di un Enterprise Value di 448 milioni di euro (aggiornato per il nuovo perimetro della... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Plenitude perfeziona l’acquisizione di Acea Energia: operazione da 500 milioni di euro e 1,2 milioni di nuovi clienti Perfezionata l’acquisizione di Acea Energia da parte di PlenitudeFacendo seguito a quanto precedentemente comunicato, Plenitude e ACEA rendono noto il perfezionamento dell’acquisizione da parte di Plenitude del... Multa da 2 milioni ad Acea Energia per violazioni nella gestione dei dati dei clientiABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione del Garante privacy Una sanzione da 2 milioni di euro è stata inflitta ad Acea Energia dal Garante per la... Plenitude perfeziona l’acquisizione di Acea Energia. Oltre un milione di famiglie cambiano operatoreIl prezzo è stato fissato in circa mezzo miliardo di euro, leggermente inferiore a quanto pattuito lo scorso dicembre. I clienti vulnerabili restano nel ... repubblica.it Plenitude, perfezionata l'acquisizione di Acea EnergiaPerfezionata l'acquisizione da parte di Plenitude del 100% del capitale sociale di Acea Energia e del 50% del capitale sociale di Umbria Energy. (ANSA) ... ansa.it