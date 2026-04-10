Plenitude ha completato l'acquisto di Acea Energia, acquisendo il 100% delle azioni dell'azienda. La notizia è stata comunicata ufficialmente da entrambe le parti, confermando la conclusione dell'operazione. La transazione segue le comunicazioni precedenti e si riferisce alla cessione totale delle quote di Acea Energia a Plenitude.

Facendo seguito a quanto precedentemente comunicato, Plenitude e ACEA rendono noto il perfezionamento dell’acquisizione da parte di Plenitude del 100% del capitale sociale di Acea Energia S.p.A. e del 50% del capitale sociale di Umbria Energy S.p.A. Con questa operazione, approvata dalle autorità competenti, Plenitude acquisisce circa 1,2 milioni di clienti. Sono esclusi dal perimetro della transazione i clienti elettrici vulnerabili, la cui gestione resta nell’ambito del Gruppo ACEA. Il corrispettivo versato, pari a circa 500 milioni di euro, tiene conto di un Enterprise Value di 448 milioni di euro (aggiornato per il nuovo perimetro della... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Perfezionata l’acquisizione di Acea Energia da parte di Plenitude

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Debiti e licenziamenti: i rischi e le incognite dell’acquisizione di Warner Bros da parte di ParamountDopo che Netflix si è sfilata dall'acquisto della casa di produzione, ci si interroga sul panorama che verrà.

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Un giorno di nuova energia, da vivere con chi ami. Pasqua è un giorno speciale, fatto di casa, affetti e piccoli gesti che scaldano ogni attimo. Buona Pasqua da Acea Energia. #AceaEnergia #Pasqua #Pasqua2026 #EnergiaQuotidiana - facebook.com facebook