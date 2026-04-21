Accusato di crimini di guerra e genocidio lavorava su una nave da crociera | arrestato a Civitavecchia

Un uomo, accusato di crimini di guerra e genocidio legati alla guerra serbo-croata del 1991, è stato arrestato a Civitavecchia dalla polizia di Frontiera. Dopo aver vissuto per anni a bordo di una nave da crociera, l’individuo è stato fermato mentre si trovava nel porto italiano. La sua presenza in Italia era stata segnalata dalle autorità, che hanno avviato le procedure di cattura.

Un ex miliziano accusato di genocidio nella guerra serbo-croata del 1991 si era creato una nuova vita su una nave da crociera, ma è stato arrestato a Civitavecchia dalla polizia di Frontiera.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Arrestato 58enne a Civitavecchia per crimini di guerra e genocidio, catturato su una nave da crocieraUn uomo di 58 anni con doppia cittadinanza serbo-croata è stato arrestato a Civitavecchia con l’accusa di crimini di guerra e genocidio commessi... Accusato di crimini di guerra e genocidi nell’ex Jugoslavia, arrestato al porto di CivitavecchiaCivitavecchia, 21 aprile 2026 – Importante operazione messa a segno dalla Polizia di Frontiera di Civitavecchia, che ha tratto in arresto un... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Australia: ex ufficiale accusato di crimini di guerra in Afghanistan rilasciato su cauzione; Crimini di guerra e abuso di potere, i dem Usa chiedono l’impeachment per Hegseth; Mi viene voglia di dar ragione a Buttafuoco; Abuso di potere e crimini di guerra, i dem chiedono l'impeachment di Hegseth. Accusato di crimini di guerra e genocidi nell’ex Jugoslavia, arrestato al porto di CivitavecchiaCivitavecchia, 21 aprile 2026 – Importante operazione messa a segno dalla Polizia di Frontiera di Civitavecchia, che ha tratto in arresto un cittadino con doppia cittadinanza serbo-croata, accusato di ... ilfaroonline.it Ricercato per crimini di guerra arrestato a CivitavecchiaGli investigatori della Polizia di frontiera di Civitavecchia (Roma) hanno arrestato un uomo di 58 anni con doppia cittadinanza serbo-croata, accusato di crimini di guerra e genocidi commessi nel cors ... poliziadistato.it Accolta la richiesta del 66enne Fortunato Verduci, accusato dell’omicidio di Luigia Borrelli nel 1995. In aula la figlia della vittima come parte civile, l’imputato resta libero nonostante gli indizi ritenuti “granitici” facebook Un 17enne di origini egiziane è accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nel weekend vicino al centro storico di Pavia #ANSA x.com