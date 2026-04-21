Accusato di aver barato con i Monopoli | assolto ma aveva dovuto chiudere la tabaccheria

BRINDISI - A causa di un errore materiale nel casellario giudiziale, non solo è finito a processo con l'accusa di una dichiarazione mendace per ottenere la licenza di una tabaccheria, ma nel frattempo quella licenzia gli è stata ritirata e l'esercizio commerciale ha dovuto chiudere i battenti.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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