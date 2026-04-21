Accordo Ue-Israele Italia e Germania fermano lo stop Tajani | Meglio sanzionare i coloni violenti

Da fanpage.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Consiglio Affari Esteri di Lussemburgo, Germania e Italia hanno deciso di opporsi alla sospensione dell'Accordo di associazione tra l'Unione Europea e Israele. Questa decisione ha portato a un arresto dello stop previsto in precedenza. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che sarebbe più opportuno sanzionare i coloni considerate le violenze compiute. La questione riguarda le relazioni tra l'UE e Israele e le tensioni sul territorio.

Germania e Italia guidano il fronte contrario alla sospensione dell'Accordo di associazione tra Ue e Israele, al centro del Consiglio Affari Esteri di Lussemburgo. La proposta non ha ottenuto così l'unanimità necessaria ed è stata rinviata, confermando le divisioni tra Stati membri: da un lato chi chiede un cambio di passo alla luce del genocidio a Gaza, dall'altro chi spinge per mantenere l'impianto attuale e puntare su sanzioni e strumenti già previsti dall'accordo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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