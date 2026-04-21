Accordo Ue-Israele è scontro Spagna-Germania

Durante il Consiglio dell’Unione europea di oggi, non è prevista alcuna discussione sui rapporti con Israele, secondo fonti ufficiali. Nel frattempo, si sono verificati tensioni tra i rappresentanti di Spagna e Germania, che si sono scontrati su alcune questioni legate alla politica estera dell’UE. La riunione si concentra su altri temi, lasciando da parte per ora il tema dei rapporti con Tel Aviv.

Secondo fonti accreditate, oggi al Consiglio dell'Unione europea non si discuterà dei rapporti con Tel Aviv. Il ministro degli esteri spagnolo fa però sapere ai giornalisti che Madrid spinge per la sospensione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e Israele. Gli risponde il suo omologo tedesco, che auspica invece un dialogo costruttivo con lo Stato ebraico I ministri degli Esteri dell’Ue, riuniti oggi a Lussemburgo per la riunione del Consiglio dell’Unione europea,non prenderanno alcuna decisione nei riguardi di Israele. È quanto si apprende da fonti informate, secondo le quali non è prevista nemmeno una discussione sulla sospensione di alcune specifiche misure, come ad esempiola partecipazione di Tel Aviv al programma Horizon EUper il sostegno alla ricerca scientifica.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Accordo Ue-Israele, è scontro Spagna-Germania The last 24 hrs in geopolitics Notizie correlate Leggi anche: Italia e Germania fermano l’Europa sullo stop all’accordo Ue-Israele: maggioranza a favore, ma serve l’unanimità Leggi anche: Sanchez: “Va sospeso l’accordo Ue-Israele, viola i diritti”. Martedì il Consiglio dell’Ue coi ministri degli Esteri Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sánchez ritenta l’impresa impossibile: porre fine all’accordo tra Ue e Israele; L'Ue non sospenderà accordo di associazione con Israele,; Un Board of peace europeo per Gaza: l'Ue non rompe con Israele; Spagna, Sanchez in pressing: Sospendere gli accordi Ue-Israele - L'Unione Sarda.it. Italia e Germania fermano l’Europa sullo stop all’accordo Ue-Israele: maggioranza a favore, ma serve l’unanimitàSu Israele si spacca l'Europa: Spagna, Francia e Irlanda chiedono lo stop dell'accordo, ma Italia e Germania si oppongono ... ilfattoquotidiano.it L’Ue si divide sulla sospensione dell’accordo di associazione con IsraeleTra i Ventisette manca l’intesa. Spagna, Irlanda e Slovenia chiedono uno stop immediato. La Germania frena, così come l’Italia. E c’è chi propone soluzioni più soft. In occasione del vertice dei 27 ... lettera43.it Ex musicista e oggi tecnico vincente della Real Sociedad: la storia di Matarazzo, 48 anni, tra Irpinia, Stati Uniti, Germania e Spagna Leggi l'articolo #RinoMatarazzo facebook Nel roadshow di @BNL_PR, oggi a #Palermo, è stato citato il fatto che il Pil della #Sicilia era del 9,3% più alto nel post Pandemia, davanti a Spagna, Germania, Francia e la stessa Italia. Il Pil della Sicilia incide per il 5,1% di quello italiano. #governoSchifani x.com