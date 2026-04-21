Accordo Italia-Kenya Sace Simest e Assomac insieme per l’export del Made in Italy

Un accordo tra Sace, Simest e Assomac è stato firmato durante il Business Forum Italia-Kenya, organizzato dal Ministero degli Esteri e dall'Agenzia ICE. L’intesa mira a sostenere le imprese italiane che vogliono espandersi nel mercato keniano e in altri paesi africani. L’obiettivo principale è rafforzare la presenza del Made in Italy nel continente, favorendo l’export e creando opportunità di crescita per le aziende coinvolte.

Rafforzare la presenza delle imprese italiane nei mercati africani, a partire dal Kenya. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato da Sace, Simest e Assomac in occasione del Business Forum Italia-Kenya, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da Agenzia ICE. L’intesa punta a sostenere l’internazionalizzazione delle aziende italiane attive nelle tecnologie per calzatura, pelletteria e conceria, con un’attenzione particolare al mercato keniano e, più in generale, ai Paesi africani considerati strategici. Sinergie per export e investimenti. L’accordo nasce con l’obiettivo di mettere a sistema competenze, strumenti finanziari e capacità industriali lungo tutta la filiera, favorendo nuove opportunità di export e investimento.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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