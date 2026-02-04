Pagamenti dilazionati e assicurazione del credito | intesa Sace-Simest per far crescere l’export

La collaborazione tra Sace e Simest punta a favorire l’export italiano. Le due aziende lavorano insieme per offrire strumenti e servizi che aiutino le imprese a crescere e affrontare meglio i mercati esteri. L’obiettivo è rendere le aziende più competitive, anche attraverso pagamenti dilazionati e garanzie per l’assicurazione del credito. Con questa alleanza, si vuole sostenere le imprese italiane nel loro percorso di espansione all’estero.

Far crescere l'export italiano attraverso sinergie operative, strumenti e servizi condivisi per la competitività delle imprese. È questo l'obiettivo dell'accordo firmato da Michele Pignotti, amministratore delegato di Sace, e Regina Corradini d'Arienzo, amministratrice delegata di Simest. La capacità delle imprese di offrire soluzioni di pagamento competitive ai clienti esteri rappresenta una leva strategica per l'espansione sui mercati internazionali, in particolare nei settori ad alto contenuto di beni strumentali. In questo contesto, l'accordo tra Sace e Simest pone le basi per una collaborazione operativa volta a promuovere e valorizzare lo strumento del Credito fornitore.

