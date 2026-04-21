Una donna è stata trovata morta in strada a Vignale Monferrato dopo essere stata accoltellata alla gola. La vittima è Loredana Ferrara, residente nel paese di meno di mille abitanti nell’Alessandrino. L’ex compagno è stato fermato dalle forze dell’ordine, dopo che si è scoperto che aveva già aggredito in passato la stessa donna. La scena si è svolta in un’area pubblica del paese.

Accoltellata alla gola e uccisa in strada dall’ex compagno. È morta così a Vignale Monferrato, paese di meno di mille abitanti nell’Alessandrino, Loredana Ferrara (foto a sinistra). Aveva 53 anni. Il presunto omicida, Silvio Gambetta (foto a destra), 57 anni, è stato fermato dai carabinieri. L’uomo è molto noto per la sua attività podistica a livello regionale. Una passione che condivideva con la donna con la quale aveva avuto una lunga relazione che aveva portato la coppia anche a convivere. La vittima lavorava al Club per l’Unesco di Vignale Monferrato. "Tra fine novembre e inizio dicembre ci aveva raccontato di essere già stata aggredita da lui e lo aveva descritto come violento", ha detto Alberto Massiotti presidente del club di Vignale dove la vittima lavorava.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Accoltellata alla gola in strada. Fermato l’ex. "L’aveva già aggredita"

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