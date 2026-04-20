Donna uccisa in strada ad Alessandria accoltellata alla gola | fermato l' ex convivente della vittima

Una donna di circa cinquant’anni è stata trovata ferita gravemente a Vignale Monferrato, in strada, con una ferita alla gola. Poco dopo, le forze dell’ordine hanno fermato l’ex convivente della vittima, ritenuto responsabile dell’aggressione. L’intervento dei soccorritori ha tentato di soccorrere la donna, ma le sue condizioni sono risultate gravi. La scena si è svolta in un’area pubblica del paese, dove si sono concentrati i primi interventi delle forze dell’ordine.

Una donna cinquantenne è stata accoltellata alla gola per strada a Vignale Monferrato, nell’alessandrino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Sul posto anche i carabinieri che stano compiendo i rilievi per accertare la dinamica dell’accaduto. Fermato l'ex marito Fermato l'ex convivente della 53enne. L'autore del femminicidio è un 57enne e, secondo quanto riferito dai carabinieri, non risultano a suo carico denunce per reati da codice rosso.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Donna uccisa in strada ad Alessandria, accoltellata alla gola: fermato l'ex convivente della vittima Notizie correlate Donna uccisa in strada ad Alessandria, accoltellata alla gola: sospetti sull'ex marito della vittimaUna donna cinquantenne è stata accoltellata alla gola per strada a Vignale Monferrato, nell?alessandrino. Donna uccisa in strada ad Alessandria, accoltellata alla golaUna donna cinquantenne è stata accoltellata alla gola per strada a Vignale Monferrato, nell?alessandrino. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Donna di 86 anni travolta e uccisa da un tir: l’autista non se ne accorge e prosegue; Tragedia a Mirafiori: anziana travolta e uccisa da un pirata della strada; Donna uccisa a Is Corrias? Le urla e il sangue in casa; Donna investita e uccisa in corso Unione Sovietica: si cerca il tir. Alessandria, donna uccisa in strada da coltellate alla gola: quali sono i sospettiPotrebbe essere stato l’ex compagno della donna di 53 anni aggredita mortalmente in pieno centro a Vignale Monferrato ... ilgiornale.it Donna uccisa in strada ad Alessandria, accoltellata alla gola: fermato l'ex convivente della vittimaUna donna cinquantenne è stata accoltellata alla gola per strada a Vignale Monferrato, nell’alessandrino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che però ... ilmattino.it Donna uccisa in strada con una coltellata alla gola facebook