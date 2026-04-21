Accoltellamento in Pilotta | il 17enne è stato aggredito da 10 persone davanti a un bar a scopo di rapina

Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato in zona Pilotta da un gruppo di circa dieci persone. L'aggressione è avvenuta davanti a un bar e, secondo quanto si sa, aveva come obiettivo una rapina. Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'episodio e identificare i responsabili. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Non si sarebbe trattato di una rissa, ma di una vera e propria aggressione a scopo di rapina. Un gruppo di ragazzi sarebbe stato assalito da circa 10 persone mentre si trovava tranquillamente davanti a un bar. Durante il tentativo di rapina, uno degli aggressori ha tirato fuori un coltello.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Rissa e accoltellamento alla Pilotta: 17enne in gravi condizioni Paura per un anziano a Catania, aggredito da un 23enne a scopo di rapina: il video dell'assaltoUn giovane è stato arrestato a Catania per rapina aggravata ai danni di un anziano, aggredito dopo aver ritirato la pensione. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Rissa e accoltellamento alla Pilotta: 17enne in gravi condizioni; Nuovo grave episodio di violenza nel cuore della città: accoltellato un giovane in Pilotta; Accoltellamento in Pilotta: il giovane aggredito da 10 persone davanti a un bar a scopo di rapina; Parma, Italia e Mondo: notizie brevi del 21-04-26. Accoltellamento nel night, l’accusato al giudice: «Mi sono difeso» - Cosa sappiamo Dopo aver ferito la vittima, il trentacinquenne si era dato alla fuga - facebook.com facebook Un uomo morto in strada per ferite da accoltellamento a Padova. L' intervento della polizia poco prima mezzanotte. #ANSA x.com