Rissa e accoltellamento alla Pilotta | 17enne in gravi condizioni

Nella zona del Complesso della Pilotta a Parma, si è verificato un episodio violento che ha coinvolto alcuni giovani. Durante una rissa, uno di loro è stato accoltellato e si trova in condizioni gravi. La polizia è intervenuta sul posto e sta indagando sull'accaduto, che ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. La vicenda ha avuto luogo nel centro della città, attirando l'attenzione dell'intera comunità.

Un nuovo, grave episodio di violenza scuote il cuore della città. Nella zona del Complesso della Pilotta, nel pieno centro di Parma, una rissa sarebbe degenerata in un accoltellamento. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di verifica, a rimanere ferito sarebbe stato un ragazzo di 17 anni.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Firenza, tentata rapina con accoltellamento: 56enne in gravi condizioniFirenze, 14 aprile 2026 – Violenta aggressione nella serata di ieri (lunedì 13 aprile) tra via di Novoli e via Forlanini. Leggi anche: Tragedia in Campania: incidente stradale mortale, 17enne deceduto, amico in gravi condizioni. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rissa con accoltellamento tra stagionali a Madonna di Campiglio, il caso in tribunale: una delle vittime chiede un milione di euro; ? Coltellate alla madre davanti ai suoi bambini: è tentato omicidio - BresciaToday; Violenta rissa in via Nizza a Bari: uomo ferito da una coltellata; Rissa con coltelli nella notte: morto un 30enne, feriti due uomini. Rissa e accoltellamenti in una pizzeria di Torino: tre feriti e un arresto per tentato omicidioLite tra gruppi degenera nella notte in corso Giulio Cesare a Torino. L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti della zona ... zipnews.it Reggio Emilia. Rissa al parco, grave 21enne accoltellatoUna violenta rissa è scoppiata poco dopo le 2 di ssbato notte nel Parco del Popolo in pieno centro storico a Reggio Emilia, tra il teatro Valli e le due piazze Martiri del 7 Luglio e della Vittoria. A ... rainews.it Durante una rissa. Secondo le prime notizie ancora da confermare, sarebbe un minorenne facebook #Orban, ecco la reazione dopo la rissa con il tifoso del #Verona: cosa ha pubblicato sui social x.com