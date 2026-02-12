Furto sventato in centro storico | ladro bloccato dalla polizia locale

La Polizia Locale di Parma ha sventato un furto nel cuore della città. Un uomo aveva appena rubato alcuni capi di abbigliamento in un negozio del centro storico quando è stato fermato e bloccato dagli agenti. L’intervento rapido ha evitato che il ladro riuscisse a portare via tutto.

Nei giorni scorsi, la Polizia Locale di Parma ha fermato un uomo che aveva appena rubato alcuni capi di abbigliamento all’interno di un negozio del centro storico. Il soggetto si è dato alla fuga dopo aver sottratto la merce, ma è stato intercettato da un tempestivo intervento della Polizia Locale, allertata dalla cittadinanza. La persona è risultata gravata da numerosi precedenti specifici per reati contro il patrimonio e, al termine degli accertamenti, è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato e denunciata a piede libero. La refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio, evitando danni economici all’attività commerciale.🔗 Leggi su Parmatoday.it

