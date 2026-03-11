A Monza, la Polizia locale ha rintracciato un'auto che aveva investito un centauro prima di darsi alla fuga. L'incidente è avvenuto il 11 marzo 2026, e gli agenti sono riusciti a identificare il responsabile. L'uomo a bordo del veicolo è stato fermato e portato in commissariato. La vettura coinvolta è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

Monza, 11 marzo 2026 - Ha investito un centauro e poi si è dato alla fuga. Il pirata della strada è stato rintracciato dalla Polizia locale di Monza. L'incidente risale a sabato 7 marzo e si è verificato in viale Stucchi intorno a mezzogiorno, quando un'autovettura ha tamponato un motociclo condotto da un 18enne monzese che, a seguito dell'urto, è caduto al suolo riportando lesioni. Sul posto erano presenti i testimoni che hanno fornito indicazioni utili per la sua individuazione. Polizia locale Le indagini A seguito dei rilievi eseguiti dagli agenti sono state avviate le indagini e attraverso l'impiego combinato della... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, identificato dalla Polizia locale un pirata della strada

