Accerchiati e aggrediti per farsi consegnare le pizze | ecco perché è stato ucciso Gabriele Vaccaro

Nella notte tra domenica e lunedì si sono svolti lunghi interrogatori che hanno portato a chiarire le ragioni dell’uccisione di Gabriele Vaccaro. La vittima era stata accerchiata e aggredita da alcune persone con l’obiettivo di farsi consegnare delle pizze. Le indagini hanno raccolto testimonianze e dettagli che spiegano le circostanze dell’accaduto.

Gli interrogatori, durati un'intera notte (quella fra domenica e ieri), hanno permesso di ricostruire il perché. C'è certamente un margine di incertezza, anche perché a essere sentiti sono stati i giovani che componevano il gruppo di aggressori, ma l'idea degli investigatori che hanno fin dal.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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