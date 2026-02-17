Shein nel mirino UE | indagine su sicurezza prodotti dipendenza e tutela minori online

La Commissione Europea ha avviato un’indagine su Shein, il gigante cinese dell’abbigliamento online, perché sospetta che l’azienda non abbia tutelato adeguatamente la sicurezza dei prodotti e dei minori. La decisione arriva dopo numerose segnalazioni di clienti e associazioni di consumatori che hanno riscontrato problemi con le taglie e contenuti inappropriati presenti sulla piattaforma. In particolare, l’UE vuole verificare se Shein abbia rispettato le norme sulla protezione dei dati e sulla trasparenza, soprattutto per quanto riguarda le utenze più giovani.

Shein sotto inchiesta UE: l'indagine sui rischi per i consumatori e la sicurezza online. La Commissione Europea ha aperto un'indagine formale su Shein, il colosso cinese dell'e-commerce di fast fashion, per possibili violazioni della legge sui servizi digitali. L'inchiesta, avviata il 17 febbraio 2026, si concentra su preoccupazioni relative alla sicurezza dei prodotti, alla potenziale dipendenza indotta dal design della piattaforma e alla trasparenza dei sistemi di raccomandazione. Il cuore dell'inchiesta: sicurezza dei prodotti e tutela dei minori. L'indagine europea mira a stabilire se Shein rispetti gli obblighi previsti dalla normativa europea in materia di sicurezza online e tutela dei consumatori. La Commissione Europea ha avviato un procedimento formale nei confronti della piattaforma cinese di e-commerce e fast fashion Shein, in base al Digital Services Act. Nel mirino il design che "crea dipendenza", la "mancanza di trasparenza" dei sistemi di raccomandazione.