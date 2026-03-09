Sanità i sindacati contro la Regione | Indennità di Pronto Soccorso ancora ferma

I sindacati della sanità criticano la Regione per il mancato pagamento dell'indennità di Pronto Soccorso destinata ai professionisti e ai lavoratori della rete di emergenza-urgenza. Secondo le sigle rappresentative, l'atteggiamento della Regione risulta essere “inaccettabile” e mantiene ferma questa questione senza risolverla. La questione riguarda un tema che coinvolge direttamente il personale sanitario impegnato nei servizi di emergenza.

“La politica dei tatticismi sta bloccando risorse che in altre regioni d’Italia sono già state inserite nelle buste paga delle lavoratrici e dei lavoratori” si legge in una nota Le sigle sindacali denunciano quello che definiscono un atteggiamento “inaccettabile” da parte della Regione sul tema dell’indennità di Pronto Soccorso destinata ai professionisti e ai lavoratori della rete di emergenza-urgenza. La nota, firmata dai rappresentanti regionali dei sindacati: Stefano Franceschelli (Cisl FP Emilia-Romagna), Alfredo Sepe (Fials Emilia-Romagna), Antonella Rodigliano (Nursind Emilia-Romagna) e Francesca Batani (Nursing Up Emilia-Romagna),... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

