Paolucci Pd | Altro che rilancio la Regione taglia 170 milioni alla sanità nel triennio Un commissariamento
La Regione Abruzzo ha annunciato un taglio di 170 milioni di euro alla sanità tra il 2026 e il 2028. La notizia arriva dal capogruppo Pd Silvio Paolucci, che critica duramente il governo di centrodestra. Secondo Paolucci, si tratta di un vero e proprio commissariamento, che mette a rischio i servizi sanitari già sotto pressione. La promessa di rilancio si scontra con i numeri, e ora la preoccupazione cresce tra medici e cittadini.
Tagli per 170 milioni di euro alla sanità nel programma operativo 2026-2028 della Regione Abruzzo. A denunciarlo è il capogruppo Pd Silvio Paolucci che parla di un governo di centrodestra che smente se stesso presentando un programma che tutto farebbe, meno che rilanciarla la sanità. Un piano.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Paolucci (Pd): "Sulla sanità flop confermato, zero euro, deficit tra 99 e 126 milioni e Regione inadempiente"
La critica di Paolucci (Pd): "La giunta fa cassa sulla pelle di chi tiene in piedi la sanità: oltre 25 milioni di salario accessorio tagliati al personale sanitario"
