Domande per contributi a malati oncologici | 200 mila euro per le famiglie abruzzesi

È stato pubblicato un nuovo avviso dall’assessorato alle Politiche sociali in Abruzzo, che consente alle famiglie di presentare domande per contributi destinati a malati oncologici. Le richieste possono essere inviate fino al 22 giugno e prevedono un contributo economico complessivo di 200 mila euro, distribuito tra le famiglie che hanno un componente affetto da patologia oncologica. La misura mira a sostenere le famiglie coinvolte.