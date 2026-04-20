Domande per contributi a malati oncologici | 200 mila euro per le famiglie abruzzesi
È stato pubblicato un nuovo avviso dall’assessorato alle Politiche sociali in Abruzzo, che consente alle famiglie di presentare domande per contributi destinati a malati oncologici. Le richieste possono essere inviate fino al 22 giugno e prevedono un contributo economico complessivo di 200 mila euro, distribuito tra le famiglie che hanno un componente affetto da patologia oncologica. La misura mira a sostenere le famiglie coinvolte.
Al via domande per contributi a malati oncologici in Abruzzo: il nuovo avviso pubblicato dall’assessorato alle Politiche sociali stabilisce che fino al 22 giugno è possibile presentare domanda per ottenere un contributo economico se all’interno del nucleo famigliare è presente un componente.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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