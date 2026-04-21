Abf riorganizza Primark spin off della divisione alimentare

Associated British Foods ha annunciato una riorganizzazione che prevede la separazione tra la divisione retail, mantenendo il nome Primark, e la divisione alimentare, ora denominata FoodCo. Entrambe le società continueranno a essere quotate alla Borsa di Londra. La mossa interessa la divisione del gruppo dedicata al settore del fast fashion e quella alimentare, che diventeranno entità distinte.

Associated British Foods riorganizza il colosso del 'fast fashion' Primark separando la divisione retail (che manterrà il nome Primark) da quella alimentare (FoodCo, che diventerà Associated British Foods) e quoterà entrambe a Londra. Secondo il cda la scissione permetterà, tra l'altro, "una proposta di investimento più chiara e una migliore comprensione da parte degli investitori". La FoodCo opera a livello globale in 521 paesi, con un fatturato annuo di circa 9,8 miliardi di sterline e oltre 55.000 dipendenti. Si perderanno meno di 45 milioni di sterline di sinergie, calcola Abf, e i costi una tantum di separazione e transazione sono stimati intorno ai 75 milioni di sterline.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Abf riorganizza Primark, spin off della divisione alimentare Notizie correlate Food: Malaguti (Fondazione Banco Alimentare Ets), ‘minestrone prodotto prezioso per famiglie in povertà alimentare’“L'iniziativa a cui diamo vita con Findus, che prevede la donazione di 25 porzioni di minestrone a Banco Alimentare per ciascuna di quelle ritirate... Primark lancia “Adaptive”, la prima linea beachwear per persone con disabilitàUn secondo lancio permette di acquistare capi per persone con disabilità anche in spiaggia o piscina.