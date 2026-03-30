Primark ha annunciato il lancio di “Adaptive”, la sua prima linea di beachwear pensata per persone con disabilità. Questa collezione include capi ideati specificamente per l’uso in spiaggia o in piscina. La linea è disponibile attraverso un secondo lancio che amplia l’offerta di prodotto, consentendo l’acquisto di abbigliamento accessibile anche in ambienti acquatici.

Un secondo lancio permette di acquistare capi per persone con disabilità anche in spiaggia o piscina. Primark lancia Adaptive, la nuova collezione -stavolta di beachwear- di costumi da bagno adattabili a chi ha difficoltà con i modelli tradizionali. Si tratta infatti del primo costume da bagno pensato appositamente per le persone con disabilità temporanea o permanente. Primark “Adaptive”, il costume da bagno pensato per persone con disabilità. La collezione è sviluppata insieme alla pluripremiata stilista Victoria Jenkins, specializzata in abbigliamento adattivo, la collezione estiva 2026 parla di un momento importante per il brand. Che lancia, infatti, il primo costume da bagno progettato per semplificare il momento della vestizione e garantire il massimo comfort alle persone con disabilità, che sia essa permanente o temporanea. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Primark lancia “Adaptive”, la prima linea beachwear per persone con disabilità

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