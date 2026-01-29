Questa mattina a Milano, in Piazza Gae Aulenti, è partita una campagna di donazioni di minestrone. Le persone che hanno passato il banco hanno potuto ricevere una porzione di minestrone, mentre altri ne hanno donato 25. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Banco Alimentare e Findus, ed è pensata per aiutare le famiglie in difficoltà. Malaguti, rappresentante della fondazione, ha spiegato che il prodotto distribuito rappresenta un aiuto concreto per chi fatica a mettere il cibo in tavola. È il secondo anno che questa collaborazione si rip

“L'iniziativa a cui diamo vita con Findus, che prevede la donazione di 25 porzioni di minestrone a Banco Alimentare per ciascuna di quelle ritirate oggi dai passanti in Piazza Gae Aulenti a Milano, per noi è molto preziosa e si inserisce nel solco della collaborazione che abbiamo attivato da qualche anno. Chi ha poca disponibilità economica rinuncia ad alcuni alimenti e, tra questi, ci sono anche le verdure. Pertanto, poter offrire il minestrone, oltre a dare un conforto caldo per chi lo riceverà, è importante anche dal punto di vista nutrizionale”. A dirlo è Giuliana Malaguti, responsabile comunicazione di Fondazione Banco Alimentare Ets, alla conferenza stampa organizzata da Findus a Milano per celebrare il 60esimo anniversario del Minestrone Findus. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Food: Malaguti (Fondazione Banco Alimentare Ets), ‘minestrone prodotto prezioso per famiglie in povertà alimentare’

Approfondimenti su Banco Alimentare

La Fondazione Banco Alimentare Ets e Findus hanno lanciato una nuova iniziativa a Milano.

Il 3 gennaio 2026 si rinnova “Il Giocattolo Sospeso”, l’evento di solidarietà organizzato dalla Fondazione Super Sud ETS in collaborazione con Banco Alimentare Campania.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Food: Malaguti (Fondazione Banco Alimentare Ets), ‘minestrone prodotto prezioso per famiglie in

Ultime notizie su Banco Alimentare

Argomenti discussi: Serie A: il Como stravince col Torino, il Cagliari si aggiudica lo scontro con la Fiorentina e Lecce-Lazio termina senza reti; Unesco e Via Appia, si è insediato il coordinamento: presidenza al sindaco di Benevento Mastella; Ponte sull'Argentina, pioggia e cantiere: lavori rimodulati ma passo spedito verso il bypass; In Cina 5,32 mln di brevetti e quasi 50 mln di marchi registrati.

Food, Malaguti (Fondazione Banco Alimentare Ets): Preziosa la collaborazione con FindusL'iniziativa a cui diamo vita con Findus che prevede la donazione di 25 porzioni di minestrone per ciascuna di quelle ritirate dai passanti in Piazza Gae Aulenti a Milano per noi è molto preziosa p ... adnkronos.com

Finissage e presentazione del catalogo della mostra “Massimo Rao… Al limitar della vita” 31 gennaio 2026 – ore 10.30 Fondazione Banco di Napoli, Palazzo Ricca, Napoli La Fondazione Banco di Napoli, in collaborazione con il progetto ilCartastorie, os - facebook.com facebook

'Napoli 100', volume e mostra sulla storia del calcio in città. Fondazione Banco Napoli, per la collana diretta da Bianca Stranieri #ANSA x.com