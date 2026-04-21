A Reggiolo, una coppia di 32 e 28 anni ha lasciato il proprio cane incatenato sul pianerottolo mentre si trasferiva in Francia. L’animale è stato notato dal vicino, che ha deciso di intervenire per salvarlo. Le autorità sono state chiamate sul posto per gestire la situazione e verificare le condizioni dell’animale. La vicenda ha suscitato discussioni sulla tutela degli animali e sui comportamenti di abbandono.

A Reggiolo, una giovane coppia di 32 e 28 anni ha lasciato il proprio cane incatenato sul pianerottolo per trasferirsi definitivamente in Francia, dando il via a un caso di abbandono e maltrattamento che ha richiesto l’intervento delle autorità e la solidarietà di un vicino. Il segugio a pelo corto, di taglia medio-grande, è stato ritrovato legato a una catena proprio davanti alla porta dell’abitazione ormai svuotata. La vittima dell’indifferenza è rimasta esposta alle intemperie e al freddo per diverse settimane, dopo che i proprietari avevano completato il trasloco verso l’estero senza fornire alcuna tutela all’animale. La scoperta è avvenuta grazie all’occhio attento della curatrice dell’immobile, che si era insospettita notando la presenza costante del cane in quel punto specifico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abbandonato sul pianerottolo: il vicino salva il cane dai proprietari

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