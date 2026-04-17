Si trasferiscono per sempre in Francia e lasciano il cane incatenato per mesi sul pianerottolo | denunciati

Una coppia di 32 e 28 anni è stata denunciata dopo aver abbandonato il proprio cane legato a una catena sul pianerottolo del loro appartamento a Reggiolo, prima di trasferirsi in Francia. Il cane è stato lasciato solo per mesi senza alcuna cura o attenzione. La vicenda è stata scoperta dalle autorità, che hanno avviato le indagini sul caso.

Una coppia di 32 e 28 anni ha abbandonato il proprio cane, lasciandolo legato a una catena sul pianerottolo dell’appartamento di Reggiolo prima di trasferirsi in Francia. L’animale è stato salvato grazie a un vicino di 53 anni che lo ha accudito per oltre due mesi. La coppia è stata denunciata dai carabinieri per abbandono di animali.🔗 Leggi su Fanpage.it

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