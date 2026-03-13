Pensionato ruba i rifiuti e li accumula nel cortile | patente ritirata camioncino sequestrato e denuncia a Viù

A Viù, un pensionato è stato denunciato dai carabinieri per aver rubato rifiuti da un’area ecologica e averli accumulati nel proprio cortile. Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno anche sequestrato il camioncino usato per il trasporto e ritirato la patente al pensionato. L’operazione ha portato anche a un procedimento penale nei suoi confronti.

A Viù, i carabinieri della stazione locale e del nucleo forestale hanno denunciato un pensionato che rubava i rifiuti da un’area ecologica e li stoccava nel proprio cortile, forse per rivenderli. Adesso, è indagati per furto aggravato e gestione non autorizzata di rifiuto. Il camioncino con cui spostava la refurtiva è stato sequestrato. Inoltre, i militari gli hanno ritirato la patente, come previsto dalle norme del testo unico ambientale. Nei giorni scorsi, il pensionato era stato intercettato mentre si allontanava dal centro di raccolta con il camioncino pieno di rifiuti. I suoi preferiti erano i radiatori in ghisa e le reti metalliche. A questo punto è scattata la perquisizione, che ha dato esito positivo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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