Trump è un macigno per i sovranisti europei | Abascal di Vox si è chiuso in un silenzio più vile che imbarazzato

In Spagna, il dibattito sull'influenza di Donald Trump sull’ultradestra di Vox è acceso. Il leader del partito, Santiago Abascal, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche, scegliendo di restare in silenzio. Questa scelta ha suscitato diverse interpretazioni, alcuni considerandola come un atteggiamento di distacco, altri come una posizione di cautela. La discussione si concentra sull’effetto che l’ex presidente ha avuto sui sovranisti europei.

In Spagna si discute dell’impatto del ciclone Trump sull’ultradestra di Vox. Il leader della formazione sovranista, Santiago Abascal, si è chiuso in un silenzio che appare più vile che imbarazzato. Non ha trovato parole per le accuse rivolte dal Presidente Usa al Papa, non ha saputo dare un segnale per solidarizzare con l’alleata e amica Giorgia Meloni, definita dal tycoon come persona deludente e priva di coraggio. Vox da due anni ha abbandonato l’Ecr, il gruppo parlamentare europeo dei Conservatori e riformisti, cui aderisce Fratelli d’Italia, per associarsi ai Patriots for Europe di Salvini e Le Pen. Tuttavia Santiago Abascal ha sempre fatto sfoggio delle particolari affinità ideologiche con Giorgia Meloni, rafforzato dall’amicizia che li unisce.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump è un macigno per i sovranisti europei: Abascal di Vox si è chiuso in un silenzio più vile che imbarazzato Notizie correlate Leggi anche: Claudia Conte: “Una relazione con il ministro Piantedosi? Sì, non posso negarla”. Dal Viminale nessun commento, solo un imbarazzato silenzio La caduta di Orbán e il silenzio imbarazzato di SalviniLa sconfitta di Viktor Orbán è un nuovo tassello che può indebolire il centrodestra italiano.