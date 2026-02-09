L’arte di intrecciare | quattro appuntamenti due laboratori dedicati a cesteria e uncinetto

Sabato e domenica prossimi l’Ecomuseo delle Erbe Palustri a Villanova di Bagnacavallo apre le porte a due laboratori dedicati all’arte dell’intreccio. Durante l’evento, i partecipanti potranno imparare a realizzare cesti in salice e a impagliare sedie, seguendo le tecniche tradizionali. L’appuntamento, chiamato “Raccoglitori creativi”, torna per il secondo anno consecutivo, offrendo un’esperienza pratica e coinvolgente per chi ama l’artigianato.

Sabato 14 e domenica 15 febbraio, presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo, si rinnova l’appuntamento con “Raccoglitori creativi, il laboratorio delle opere intrecciate” che propone i corsi di cesteria in salice e di impagliatura della sedia.I corsi sono rivolti sia a.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

