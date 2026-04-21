A Tregnago Il cammino | memoria storia e riflessione nell’Auditorium comunale

A Tregnago, presso l’Auditorium comunale, si terrà la proiezione del docufilm “Il Cammino”, diretto da Giovanni Montagnana. Il film è stato presentato al Film Festival della Lessinia nell’agosto 2025 e affronta temi legati a memoria, storia e riflessione. L’evento propone un momento di confronto e approfondimento per il pubblico locale, offrendo uno spaccato sulle vicende narrate nel film.

Una serata di memoria, storia e profonda riflessione attende il pubblico a Tregnago, con la proiezione del docufilm “Il Cammino”, diretto da Giovanni Montagnana e presentato al Film Festival della Lessinia nell’agosto 2025. Il docufilm riporta al centro una delle vicende più toccanti degli ultimi.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Un cammino tra storia, memoria e riconciliazione per il Giorno del RicordoUn ricco programma di iniziative istituzionali, mostre e convegni per onorare le vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata attraverso il dialogo... A Valgatara “Il Cammino”: una storia vera tra memoria, coraggio e coscienzaUna serata intensa di memoria, storia e riflessione attende il pubblico venerdì 17 aprile 2026 con la visione del docufilm “Il Cammino”, diretto da...