Un cammino tra storia memoria e riconciliazione per il Giorno del Ricordo

Nei prossimi giorni Verona si trasformerà in un palco di memorie. La città si prepara a ricordare le vittime delle foibe e gli esuli istriani, fiumani e dalmati con iniziative e commemorazioni pubbliche. La ricorrenza, che si tiene ogni anno, serve a mantenere vivo il ricordo di un passato difficile e a riflettere sulla storia condivisa di italiani e italiani di frontiera. La mobilitazione coinvolge istituzioni, associazioni e cittadini che si riuniscono per onorare le vittime e mantenere vivo il patrimonio di memoria.

Un ricco programma di iniziative istituzionali, mostre e convegni per onorare le vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata attraverso il dialogo tra Italia e Slovenia I prossimi giorni, a Verona, si riempiranno di una profonda riflessione storica in occasione del Giorno del Ricordo, la ricorrenza nata con l'obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo degli istriani, fiumani e dalmati e della più complessa vicenda del confine orientale. La data del 10 febbraio è stata scelta per commemorare i trattati di Pace di Parigi del 1947, attraverso i quali l'Italia cedette alla Jugoslavia le province di Zara e del Carnaro, oltre alle colonie, mentre Trieste e parte dell'Istria andarono a costituire il Territorio Libero di Trieste.

Questa mattina, alla Rotonda del Convitto Nazionale, si è svolta una cerimonia per il Giorno della Memoria.

Il Giorno della Memoria a Udine si avvicina, con un programma di eventi pensato per ricordare e riflettere sulla storia.

