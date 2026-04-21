A Torino 1.606 case Atc sono sfitte Cerrato Pd | La Regione Piemonte metta le risorse necessarie

A Torino, 1.606 case Atc risultano vuote, secondo quanto riferito durante il Consiglio comunale del 20 aprile. In quell'occasione, il capogruppo del Partito Democratico ha presentato un'interpellanza che ha dato la possibilità all'assessore alle Politiche abitative di illustrare lo stato delle abitazioni popolari della città.

Durante il Consiglio comunale del 20 aprile un'interpellanza del capogruppo del Partito democratico, Claudio Cerrato, ha permesso all'assessore alle Politiche abitative, Jacopo Rosatelli, di descrivere la situazione nella quale si trovano le case popolari di Torino. Il numero che salta all'occhio.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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