Ciclone Harry Pd Calabria | Necessarie risorse aggiuntive

Dopo il passaggio del ciclone Harry, il Partito Democratico della Calabria alza la voce. Il partito denuncia che potrebbero essere usati fondi destinati allo sviluppo del Sud per far fronte all’emergenza. La preoccupazione è che le risorse, pensate per favorire la ripresa e la coesione, vengano dirottate per coprire le spese della ricostruzione. Una manovra che rischia di indebolire i progetti di sviluppo a lungo termine nella regione.

Il Partito Democratico della Calabria solleva un allarme diretto sulla gestione dell’emergenza scatenata dal ciclone Harry, temendo che le risorse necessarie per la ricostruzione possano essere prelevate dai Fondi di coesione, fondi destinati a colmare i divari territoriali e a promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno. L’orientamento che, secondo i dem calabresi, si sta delineando nelle ore successive alla devastante tempesta, solleva preoccupazioni profonde riguardo alla reale capacità di affrontare le conseguenze del disastro naturale senza compromettere i progetti di sviluppo a lungo termine della regione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ciclone Harry

Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi e si è recata alla Capitaneria di Porto di Catania, dove ha presieduto un vertice con vari esponenti, tra cui il ministro Musumeci e il presidente Schifani.

La frana a Niscemi ha lasciato una scia di distruzione.

Ultime notizie su Ciclone Harry

