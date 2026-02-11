Regione Piemonte l' agenda della Giunta Cirio | ospedali e case le priorità live

Questa mattina, in Regione Piemonte, l’assessore Riboldi ha illustrato i piani della Giunta Cirio per gli ospedali. Ha mostrato le slide sulla Città della salute e della scienza di Novara, poi ha parlato dei progetti per l’ospedale di Cuneo e del Verbano-Cusio-Ossola. La priorità resta rafforzare le strutture sanitarie in tutto il territorio.

13:30 L'assessore Riboldi ha mostrato le slide relative alla Città della salute e della scienza di Novara, dopodiché ha presentato i progetti sull'ospedale di Cuneo e su quello del Verbano-Cusio-Ossola. Infine il nuovo Centro unico prenotazione (Cup): "Questa settimana il Cup ha mostrato tutti i

