Regione Piemonte l' agenda della Giunta Cirio | ospedali e case le priorità live

Questa mattina, in Regione Piemonte, l’assessore Riboldi ha illustrato i piani della Giunta Cirio per gli ospedali. Ha mostrato le slide sulla Città della salute e della scienza di Novara, poi ha parlato dei progetti per l’ospedale di Cuneo e del Verbano-Cusio-Ossola. La priorità resta rafforzare le strutture sanitarie in tutto il territorio.

13:30 L'assessore Riboldi ha mostrato le slide relative alla Città della salute e della scienza di Novara, dopodiché ha presentato i progetti sull'ospedale di Cuneo e su quello del Verbano-Cusio-Ossola. Infine il nuovo Centro unico prenotazione (Cup): “Questa settimana il Cup ha mostrato tutti i.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Regione Piemonte, la Giunta Cirio nasconde il parere dei revisori sul bilancio e l'opposizione stoppa i lavori

In Piemonte, la Giunta Cirio ha deciso di non rendere pubblico il parere dei revisori sul bilancio regionale, alimentando tensioni politiche.

Regione Piemonte, Cirio stoppa le tensioni in maggioranza: basta litigi fra Lega e Fratelli d'Italia

Argomenti discussi: Dalla scuola al futuro: la Regione Piemonte investe sull’orientamento dei giovani; Giornata nazionale contro lo spreco alimentare – 5 febbraio 2026; AGENDA FIAP; Lavoro in un clic: nuove piattaforme per candidarsi e assumere in Piemonte.

regione piemonte l agendaConcorsi Regione Piemonte per 200 assunzioni in arrivo: approvato il PIAO 2026-2028In arrivo nuovi concorsi pubblici per circa 200 assunzioni presso la Regione Piemonte. A prevederlo è il nuovo PIAO approvato dall'Ente per il triennio 2026-2028. Ecco tutti i dettagli sui bandi previ ... ticonsiglio.com

regione piemonte l agendaTerme di Acqui, la Regione avvia politiche attive per i lavoratoriL'annuncio dopo il tavolo al grattacielo di piazza Piemonte. Primo passo: la mappatura delle competenze dei dipendenti ... rainews.it

