A Sabaudia va in scena Anche stasera niente di nuovo lo spettacolo di beneficenza

Riprendendo lo spirito del varietà targato Vianello-Mondaini, lo spettacolo si propone di omaggiare attori e personaggi dello spettacolo e della tv. Un viaggio nella comicità italiana che arriva fino a Lillo e Greg, da Totó a Proietti, arricchito da alcune tappe nei classici dell’umorismo.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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