Il 26 marzo 2018 l’Italia ha perso uno dei suoi volti televisivi più noti, Fabrizio Frizzi, scomparso all’età di 60 anni a causa di un’emorragia cerebrale. Antonella Clerici, con la quale aveva un legame di lunga data, ha ricordato pubblicamente Frizzi affermando che, nonostante siano passati otto anni dalla sua scomparsa, il suo ricordo rimane vivo.

Era il 26 marzo 2018 e l’Italia diceva addio a uno dei suoi volti tv più amati, Fabrizio Frizzi, scomparso a 60 anni, in seguito a una emorragia cerebrale. Sono passati otto anni da quel giorno e il presentatore è ancora nei cuori dei telespettatori (per i quali era diventato uno “di famiglia”) ma anche di amici e colleghi. Come la presentatrice legnanese Antonella Clerici che oggi su Instagram ha ricordato l’amico, con una foto e un messaggio, carico di affetto: “Ciao Fabri, qui eravamo belli e giovani – ha scritto la conduttrice postando una foto insieme a Frizzi -. Per me sei ancora cosi. Oggi sono 8 anni che te ne sei andato ma per chi ti ha voluto bene è sempre per sempre”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Antonella Clerici e l’amico Fabrizio Frizzi, un legame mai spezzato: “Te ne sei andato da 8 anni ma ci sei sempre”

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