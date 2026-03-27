C' è maltempo modifiche alla Via Crucis con l' arcivescovo Lorefice a Borgo Nuovo

A causa dell'allerta gialla per maltempo, si sono rese necessarie modifiche al programma originale della Via Crucis cittadina. L'evento, previsto nel quartiere Borgo Nuovo, sarà presieduto dall’arcivescovo di Palermo. La manifestazione si svolgerà in una versione diversa rispetto a quanto annunciato in precedenza. La decisione è stata comunicata in seguito alle condizioni meteorologiche avverse.

L'arcidiocesi annuncia una variazione al programma originario: il memoriale sarà ospitato alle 21 dalla Chiesa di Santa Cristina A causa del maltempo e in particolare dell'allerta gialla, c'è una variazione al programma originario della Via Crucis cittadina presieduta dall’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice nel quartiere Borgo Nuovo. "Sul sito dell’Arcidiocesi (www.chiesadipalermo.it) - si legge in una nota - è stato pubblicato in pdf il testo, da scaricare ed eventualmente stampare, con la preghiera a cura dei frati francescani della custodia di Terra Santa e le meditazioni di fra Francesco Patton. La colletta del Venerdì Santo come di consueto sarà destinata alla Terra Santa". 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - C'è maltempo, modifiche alla Via Crucis con l'arcivescovo Lorefice a Borgo Nuovo Articoli correlati A Borgo Nuovo sfila la Via Crucis, l’arcivescovo Lorefice presiede la processioneVenerdì 27 marzo a Borgo Nuovo sfilerà la Via Crucis cittadina presieduta dall’Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Ucsi Palermo: “Solidarietà all’arcivescovo Lorefice per attacchi social”“In questi giorni, sui social, si sono moltiplicati gli attacchi nei confronti dell’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, per il...