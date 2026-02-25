A Palazzo De Seta si presenta il libro dedicato all' architetto Iano Monaco

A cura di Danilo Maniscalco e dal titolo: "Cent’anni di professione di architetto a Palermo. I protagonisti: Sebastiano Monaco" Sarà presentato Giovedi 26 febbraio, alle ore 18, a Palazzo Forcella De Seta, sede Ance Palermo, il libro curato da Danilo Maniscalco “Cent’anni di professione di architetto a Palermo. I protagonisti: Sebastiano Monaco 1947-2025”. Saranno presenti per i saluti: Giuseppe Puccio, presidente ANCE Palermo; Giuseppina Leone, presidente Ordine degli Architetti P.P.C della Provincia di Palermo; Lina Bellanca, presidente Fondazione Ordine degli Architetti P.P.C della Provincia di Palermo. Introdotti da Isabella Daidone, Segretario Fondazione Ordine degli Architetti P.P.C della Provincia di Palermo, interverranno Pierpaolo Monaco (Architetti Associati); Filippo Dattolo (Direttore ANCE Palermo); Danilo Maniscalco (Curatore del libro); Francesco Artale (Ingegnere, consulenteANCE Pa); Renata Prescia (Ordinaria in Restauro UniPa); Maurizio Carta (Ordinario di Urbanistica UniPa e Assessore comune di Palermo). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Un anno fa la scomparsa dell'architetto Iano Monaco, l'omaggio dell'ottava circoscrizioneUn anno fa, Iano Monaco, rinomato architetto palermitano, è morto dopo aver dedicato la vita a progetti pubblici e spazi cittadini.

“Attuare la Costituzione. Oltre gli ostacoli e gli abusi del potere”: De Magistris presenta il suo nuovo libro dedicato alla nostra CartaLuigi De Magistris presenta il suo nuovo libro dedicato alla Costituzione italiana.

Temi più discussi: Talenti in Calabria presenta il cinema di Vittorio De Seta; Al MACRO arriva Diario di un maestro: omaggio a De Seta; Siciliartè Expo Italy 2026: a maggio 3 giorni di arte, imprenditoria e solidarietà a Palermo; Agenti della Polizia Locale aggrediti e feriti durante un controllo su un autobus di linea.

Palazzo De Seta venduto ad Hauser & Wirth: il colosso internazionale dell'arte pronto a sbarcare a PalermoPalazzo De Seta potrebbe presto cambiare proprietario. Gli svizzeri Iwan e Manuela Wirth, fondatori del gruppo internazionale Hauser & Wirth con 16 gallerie d'arte in tre continenti, avrebbero ... palermotoday.it

Ance, presentati gli scenari regionali dell’edilizia a Palazzo De SetaPALERMO – Il Centro Studi Ance, per il quarto anno consecutivo, ha realizzato gli Scenari regionali dell’edilizia, 2024 nella convinzione di quanto, anche nei singoli territori, così come a livello ... livesicilia.it

Un anno fa la scomparsa dell'architetto Iano Monaco, l'omaggio dell'ottava circoscrizione ift.tt/Z3eExoK x.com

I Fatti Vostri. . Oggi Anna ha intervistato i neovincitori del Cantagiro, i Dixit: Alfonso Monaco, Gabriel Di Nolfo, Calogero Albano, Salvatore Consiglio, Alessio Afflitto e Giuseppe Monaco. Abbiamo scoperto come é nata la band, circa un anno fa, e come si sono c - facebook.com facebook