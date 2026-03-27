Il giornalista e telecronista ha commentato la possibilità che Alessandro Bastoni lasci l’Inter per trasferirsi al Barcellona. Ha suggerito che, se fosse nei panni del club nerazzurro, si dovrebbe considerare l’eventuale proposta degli spagnoli. Inoltre, ha specificato quali controfferte chiederebbe in una trattativa di questo tipo, senza però fornire dettagli sui termini.

Inter News 24 Borghi, noto giornalista e telecronista, ha commentato il possibile approdo di Alessandro Bastoni al Barcellona: le dichiarazioni. Durante l’ultima puntata del podcast L’ascia raddoppia, il giornalista Stefano Borghi ha analizzato con estrema lucidità il futuro di Alessandro Bastoni, scuotendo l’ambiente nerazzurro. Nonostante l’ Inter di Cristian Chivu viaggi spedita a quota 69 punti, le sirene del mercato internazionale, in particolare quelle del Barcellona, si fanno sempre più insistenti per il “braccetto” mancino della nazionale azzurra. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter PAROLE – « Io se il Barcellona viene a parlare di contropartite mi metto a ragione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Borghi sul futuro di Bastoni: «Io se fossi l’Inter ascolterei la proposta degli spagnoli. Ecco quali contropartite chiederei»

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