A Ozzano dell’Emilia un luogo storico rinasce tra sostenibilità e memoria
A Ozzano dell’Emilia un edificio storico sta tornando a essere utilizzato, mantenendo il suo significato simbolico e rafforzando il legame con il territorio. Il restauro ha permesso di recuperare l’immobile, che ora viene impiegato in modo compatibile con le sue caratteristiche originali. L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di rivitalizzazione urbana, con attenzione alla sostenibilità e alla tutela del patrimonio.
Un edificio che torna a vivere, conservando il proprio valore simbolico e rafforzando la relazione con il territorio. Mercoledì 15 aprile a Ozzano dell’Emilia è stata inaugurata la ristrutturazione della storica sede di Banca di Bologna, in via Emilia Levante 115, durante una cerimonia alla.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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