Tra gennaio e marzo 2026, l’Emilia-Romagna mette in scena un viaggio nel tempo attraverso otto weekend dedicati alla scoperta di castelli, ville e palazzi dimenticati, sparsi tra il bolognese e il modenese. L’iniziativa, promossa dalla Provincia di Modena e dalla Città metropolitana di Bologna con il sostegno dei Comuni coinvolti, offre visite guidate esclusive a luoghi che non solo raccontano la storia del territorio, ma ne rivelano le radici culturali, architettoniche e sociali. Ogni appuntamento è pensato per offrire un’esperienza immersiva, con percorsi studiati da esperti che svelano dettagli nascosti, storie di famiglie nobili, architetture inedite e paesaggi che sembrano usciti da un dipinto del Cinquecento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scoprire il cuore storico dell’Emilia: itinerari inediti tra dimore nobiliari e paesaggi incantati tra Bologna e Modena

