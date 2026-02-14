Il bilancio dei test in Bahrain | Ferrari ci siamo Sorpresa Red Bull Aston Martin da incubo

Ferrari ha completato i test in Bahrain con buoni segnali, mentre Red Bull ha preso tutti di sorpresa con tempi più lenti del previsto. La scuderia di Maranello ha mostrato velocità costante, mentre la Red Bull ha faticato a trovare il ritmo giusto, lasciando alcuni dubbi sulla competitività. La Aston Martin, invece, ha registrato parecchi problemi tecnici e non ha potuto mostrare tutto il suo potenziale. La Mercedes ha dominato le sessioni, restando l’unica a scendere sotto il minuto e 34 secondi, dimostrando una buona affidabilità.

È ancora l'alba di questo Mondiale, ma la prima sessione di test in Bahrain, svolta dopo lo shakedown di Barcellona, ha dato alcune indicazioni su quelli che potrebbero essere i valori in campo: la Mercedes è stata l'unica a girare sotto il minuto e 34. A realizzare il miglior tempo assoluto è stato Kimi Antonelli (1'33''669) proprio davanti al compagno di squadra George Russell. Per la Ferrari è stato un test positivo sia dal punto di vista dei tempi che dell'affidabilità. La Red Bull ha sorpreso in positivo, mentre l'Aston Martin è stata la delusione più cocente di questo inizio anno. Ecco il bilancio di tutti i team dal più lento al più veloce.