A Lestizza risuona la tradizione | Sunìn par Furlan con la Filarmonica di Pozzuolo del Friuli

A Lestizza si prepara a ospitare un evento culturale dedicato alle tradizioni friulane, con la partecipazione della Filarmonica di Pozzuolo del Friuli. La serata di sabato 25 aprile sarà caratterizzata da un concerto e momenti musicali legati al patrimonio locale, coinvolgendo il pubblico in un’occasione di confronto tra musica e cultura. L’evento si svolge in un contesto che valorizza le radici e le espressioni identitarie della regione.

LESTIZZA – Un appuntamento imperdibile con la cultura e l’identità friulana quello previsto per la serata di sabato 25 aprile. Presso l’Auditorium Comunale di via San Giusto, alle ore 20:45, andrà in scena "Sunìn par Furlan", una serata speciale che intreccia musica, canti e letture della.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate L’arte di Alberto Geatti colora la primavera di Lestizza: prosegue con successo la mostra a Villa BellavitisDopo il grande interesse suscitato dall'inaugurazione, la mostra personale di Alberto Geatti, dal titolo evocativo "Cjarte Veris Claps Pieris",... Concerto di primavera a Villadossola con la FilarmonicaDomenica 29 marzo, alle 16, sul palco del Teatro La Fabbrica di Villadossola appuntamento con il Concerto di primavera della filarmonica.